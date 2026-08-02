Sıla: Heyecan hiçbir zaman bitmiyor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Heyecan her zaman var. Sahneye çıkmadan evvel onu durdurmak imkânsız bence, durmamalı da. Ama rahatız çünkü hazırız. Seyircimizle şarkılarımızı paylaşacak olmak bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konser öncesi ritüellerinden de bahseden Sıla, ekibiyle birbirlerine iyi şans dilediklerini, sahneye çıkmadan önce dua ettiğini ve babasını andığını söyledi. Şarkıcı, "Sonra da sağ ayağımla sahneye çıkarım" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros'un sahnesine konuk olan Sıla, "Çok hoşuma gitti. O an mutluluk, gurur ve başarı hissiyle doluydu. İkimizin de çok hoşuna gitti" diye konuştu.