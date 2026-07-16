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        Haberler Magazin Simge Sağın ve İlkay Şencan ayrıldı

        Simge Sağın ve İlkay Şencan ayrıldı

        Şarkıcı Simge Sağın ve DJ DJ İlkay Şencan aşkı sona erdi. Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakıp fotoğrafları silen ikilinin bu hamlesi, ayrılığı kesinleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        Aşk bitti

        Birlikteliklerini geçtiğimiz nisan ayında ilan eden Simge Sağın ile İlkay Şencan'ın mutluluğu kısa sürdü. Sağın ile Şencan, ilişkilerini sonlandırdı.

        Sağın ile Şencan'ın yollarını ayırdığı sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle anlaşıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da profillerinden kaldırdı.

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        #simge sağın
        #İlkay Şencan
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