Simge Sağın ve İlkay Şencan ayrıldı

Birlikteliklerini geçtiğimiz nisan ayında ilan eden Simge Sağın ile İlkay Şencan'ın mutluluğu kısa sürdü. Sağın ile Şencan, ilişkilerini sonlandırdı.

Sağın ile Şencan'ın yollarını ayırdığı sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle anlaşıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve birlikte yer aldıkları fotoğrafı da profillerinden kaldırdı.