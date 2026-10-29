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        Haberler Magazin Sinem Kılıç: İkinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım?

        Sinem Kılıç: İkinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım?

        İki ay önce vefat eden Serhat Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç'tan duygusal bir paylaşım geldi. Önce annesini, ardından ağabeyini kaybeden Kılıç, "Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım?" sözleriyle acısını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        "Hasretinizle nasıl başa çıkarım?"

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunmuştu. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi, vasiyeti üzerine 8 Eylül'de Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda annesi Emel Kılıç'ın yanına defnedilmişti.

        Serhat Kılıç'ın kardeşi Sinem Kılıç, annesinin ardından ağabeyini de kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdiği paylaşımıyla yürekleri burktu.

        "NASIL YAŞARIM?"

        Annesi ve ağabeyinin bir fotoğrafını paylaşan Sinem Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Annem... Gözümüzün nuru, başımızın tacı annem... Sensiz biz ne yaparız diye birbirimize tutunarak sensizliğin acısı ve hasretiyle yanıp kavrulduk. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak bu şarkıyı dinleyip birbirimize sarılarak ayakta durduk. Şimdi canımın diğer yarısı; dostum, sırdaşım, arkadaşım, yoldaşım, koruyucum, ağabeyim, bu hayattaki her şeyim ve senin de biricik oğlun yanına geldi annem. Ben bu yokluğa, bu acıya nasıl dayanır, nasıl ayakta kalırım? Sensizliğe hâlâ alışamamışken ikinizin hasretiyle nasıl başa çıkarım? Neye tutunur, nasıl yaşarım?

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