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        Haberler Magazin Sinem Kobal, AileFest'i ziyaret etti

        Sinem Kobal, AileFest'i ziyaret etti

        Sinem Kobal, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'i ziyaret ederek çocuk ve aile odaklı etkinlikleri inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        AileFest'i ziyaret etti

        Oyuncu Sinem Kobal, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'te yer aldı.

        Festivalden yapılan açıklamaya göre festival alanını gezen ve etkinliklere katılan Kobal, aile ve çocuklara yönelik hazırlanan program hakkında bilgi aldı.

        AileFest kapsamında kendisine yöneltilen aile temalı soruları da yanıtlayan Kobal, festival alanındaki etkinlikleri inceledi. Festivalin farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini takip eden Kobal, AileFest'i çok beğendiğini ifade etti.

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        AİLEFEST 6 EKİM'E KADAR SÜRECEK

        Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen festivalde çocukların ve ebeveynlerin birlikte katılabileceği atölyelerin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri, kitap fuarı, söyleşiler, yarışmalar ve konserler düzenleniyor.

        Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarının yer aldığı AileFest, 6 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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        #sinem kobal
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