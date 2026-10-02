Sinem Kobal, AileFest'i ziyaret etti

Oyuncu Sinem Kobal, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen AileFest'te yer aldı.

Festivalden yapılan açıklamaya göre festival alanını gezen ve etkinliklere katılan Kobal, aile ve çocuklara yönelik hazırlanan program hakkında bilgi aldı.

AileFest kapsamında kendisine yöneltilen aile temalı soruları da yanıtlayan Kobal, festival alanındaki etkinlikleri inceledi. Festivalin farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerini takip eden Kobal, AileFest'i çok beğendiğini ifade etti.

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AİLEFEST 6 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen festivalde çocukların ve ebeveynlerin birlikte katılabileceği atölyelerin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri, kitap fuarı, söyleşiler, yarışmalar ve konserler düzenleniyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik alanlarının yer aldığı AileFest, 6 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.