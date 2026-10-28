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        Haberler Müzik Tan Taşçı'dan Selami Şahin şarkısı

        Tan Taşçı'dan Selami Şahin şarkısı

        Tan Taşçı, Selami Şahin'in 'Sen Neredesin?' adlı şarkısını yeniden yorumladı. Şarkı, 30 Ekim'de dijital platformlarda yayımlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Tan Taşçı'dan Selami Şahin şarkısı

        Selami Şahin'in yıllardır farklı kuşaklar tarafından dinlenen eserlerini farklı müzikal yorumlarla buluşturan 'Selami Şahin Şarkıları' serisi, dördüncü albümüyle devam ediyor. Albümün açılış şarkısı 'Sen Neredesin?'i Tan Taşçı seslendiriyor.

        Beş albümden oluşan proje, bugüne kadar Kenan Doğulu, Sıla, Teoman, Birsen Tezer, Göksel, Gökhan Türkmen, Ceylan Ertem, Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Nükhet Duru, Hakan Altun, Melek Mosso ve Emir Can İğrek gibi pek çok sanatçıyı bir araya getirdi. Selami Şahin'in repertuvarındaki eserler, farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden dinleyiciyle buluştu.

        İlk kez 1991 yılında Burhan Çaçan tarafından seslendirilen 'Sen Neredesin?', 35 yıl sonra Tan Taşçı'nın yorumuyla yeniden dinleyici karşısına çıkıyor. Şarkının yeni düzenlemesini Sezgin Gezgin yaptı.

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        Tan Taşçı'nın seslendirdiği 'Sen Neredesin?', 30 Ekim'de Lider Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlanacak.

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        #Tan Taşçı
        #selami şahin
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