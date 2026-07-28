Temmuz Karikutal: Hayatımda yeni bir sayfa açtım

2007 ile 2012 yılları arasında yayımlanan 'Arka Sıradakiler' dizisinde 'Yadigâr' karakterine hayat veren Temmuz Karikutal, uzun yıllar sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğa veda eden Karikutal, aradan geçen yıllara rağmen vatandaşların kendisini tanımaya devam ettiğini belirterek gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"BU SEVGİ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Bodrum'da arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenen Temmuz Karikutal, kendisini fark edip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. Bodrum'da karşılaştığı ilginin kendisini duygulandırdığını ifade eden Karikutal, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli" dedi.

"SEKTÖRÜN İÇİNDE KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Kaza sonrası kariyerindeki değişimi anlatan Karikutal, "Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum" diye konuştu.

"BENİ HÂLÂ TANIYIP HATIRLAMALARI ÇOK MUTLU EDİYOR"

Dizinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını vurgulayan Karikutal, "O dönem diziyi izleyen gençler, bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hâlâ tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.