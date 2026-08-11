Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kahreden yangın! Anneanne ve torunu öldü!

        Kahreden yangın! Anneanne ve torunu öldü!

        İzmir'de kahreden bir yangın meydana geldi. Olayda tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında Rezan Korkmaz ile 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kahreden yangın! Anneanne ve torunu öldü!

        İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında anneanne ve torunu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre yangın, dün akşam saatlerinde Çiğli ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Evden yükselen dumanı ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan kontrolde Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın’ın (4) cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Yapılan incelemenin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan anneanne Rezan Korkmaz’ın hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtildi.

        DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

        Yiğit Bulut Aydın’ın ise 23 Ağustos’ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Suriye devrik lideri Esad'a gıyabında 'idam' cezası
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Bebeğe şiddette Adli Tıp raporu çıktı
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Avrupa yeni sıcak hava dalgasına hazırlanıyor
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Fön ve jöle için dövdüler! İstanbul'da taş ve sopalı meydan dayağı: 9 gözaltı
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Vize randevusu soruşturmasında 49 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        14 yaşındaki çocuk kadının burnunu kırdı; yakını kardeşini bıçakladı!
        Eyyâm-ı bâhur
        Eyyâm-ı bâhur
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Vlahovic Kartal oluyor!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        Ayşe Katırcı'yı 8 kez bıçakladı, ifadesi çıldırttı!
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        DAVOS'tan Emine Erdoğan'a davet
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Defne Yaz ile ilk fotoğraf
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı
        Washington Post yazdı: Trump Ankara'dan gizli uçuşla ayrıldı