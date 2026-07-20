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        Haberler Dünyadan 'The Odyssey' yıldızı Matt Damon: 50 yaşını geçince daha iyi anladım

        'The Odyssey' yıldızı Matt Damon: 50 yaşını geçince daha iyi anladım

        Git gide zamanın en kıymetli şey olduğunu anladığını söyleyen 55 yaşındaki Matt Damon, "Zamanımı tam olarak istediğim yerde harcadığımdan emin olmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "50 yaşını geçince daha iyi anladım"

        Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminde başrolde yer alan Matt Damon, 50'li yaşlarla birlikte önceliklerinin daha da netleştiğini söyledi. People dergisine konuşan 55 yaşındaki Amerikalı yıldız, "50 yaşını geçince, en azından benim için, zamanın en kıymetli şey olduğunu gerçekten hissetmeye başladım. Zamanımı nasıl kullanacağım konusunda bilinçli olmak ve onu tam olarak istediğim yerde harcadığımdan emin olmak istiyorum" dedi.

        Oscar ödüllü oyuncu, zamanını önceliklendirdiği üç şeyi şöyle sıraladı: Ailem, işim ve Water.org. Sonuncusu, ünlü oyuncu ve film yapımcısının 2009'da kurduğu ve yoksulluk içinde yaşayanlara güvenli suya erişim sağlayan kâr amacı gütmeyen kuruluşun adı.

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        Aile hayatında yeni bir dönüm noktasında olduklarını anlatan Damon, çocuklarının evden ayrılmaya başladıklarını aktardı. Ünlü oyuncu ve 2005'ten bu yana evli olduğu eşi Luciana Damon'ın Alexia (27), Isabella (20), Gia (17) ve Stella (15) adlarında dört kızı var.

        Oyuncu, "İki büyük çocuğumuz evden ayrıldıktan ve bu son yılların ne kadar hızlı geçtiğini bildikten sonra, elimizden geldiğince güzel şeylere tutunmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

        Uzun süredir birlikte çalıştığı ve dostu olan Ben Affleck ile hedefinin yapım şirketleri Artist's Equity'yi büyütmek olduğunu söyleyen Damon, yaşamı için, "Bu çok dolu dolu bir hayat" nitelendirmesini yaptı.

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        50'li yaşlarıyla ilgili konuşan oyuncu, "Biraz sakinleştiğimi ve bir şeyin peşinde koşmadığımı hissediyorum. Sadece kendi şartlarıma göre ve gerçekten inandığım konularda, gerçekten mükemmel olduğunu düşündüğüm işler yapmak istiyorum" dedi.

        Damon'ın Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page ve Samantha Morton ile aynı kadroda yer aldığı 'The Odyssey' filmi beyazperdede vizyona girdiği ilk haftada izlenme rekoru kırdı
        Damon'ın Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page ve Samantha Morton ile aynı kadroda yer aldığı 'The Odyssey' filmi beyazperdede vizyona girdiği ilk haftada izlenme rekoru kırdı
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        #Matt Damon
        #The Odyssey
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