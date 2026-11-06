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        Haberler Magazin Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam filminin formülünü anlatacak

        Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam filminin formülünü anlatacak

        Dünya sineması daha sürdürülebilir film yapım yöntemleri ararken, Yeşilçam'ın yıllar önce hayata geçirdiği doğa dostu üretim anlayışı COP31'de gündeme taşınıyor. Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Yeşilçam'ın kendine özgü film yapım formülünü ve bu geleneğin günümüz sinemasına sunabileceği ilhamı anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        COP31'de Yeşilçam filminin formülünü anlatacak

        Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini sanat ve kültür dünyasıyla da buluşturacak. “Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam’dan Yeşil Setlere” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sinemanın geçmişinden geleceğine uzanan dikkat çekici bir deneyim mercek altına alınacak ve Yeşilçam usulü film yapmak konuşulacak.

        Dünyada son yıllarda giderek önem kazanan sürdürülebilir film yapımı, çekim süreçlerinde doğaya verilen zararı en aza indirmeyi, enerji ve kaynak tüketimini azaltmayı, daha çevre dostu setler oluşturmayı hedefliyor. Yeşil film olarak da adlandırılan bu yaklaşım, günümüz sinema sektörünün üzerinde çalıştığı önemli başlıklardan biri hâline geliyor. Ancak Yeşilçam’ın yıllar önceki film yapım pratiğine bakıldığında, bu anlayışın pek çok unsurunun o dönemde de uygulandığı görülüyor. Doğaya duyulan sevginin yanı sıra dönemin imkânları ve üretim koşulları, Yeşilçam’da daha az kaynakla, daha az tüketerek ve mevcut imkânları değerlendirerek film yapma kültürünü şekillendiriyordu.

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        “Yeşil filmin formülü Yeşilçam” yaklaşımından hareketle düzenlenecek özel söyleşide, Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray, Yeşilçam’ın bu kendine özgü üretim modelini anlatacak. “Sinemada Sürdürülebilirlik; Yeşilçam Usulü Film Yapmak” başlıklı söyleşi, 16 Kasım günü saat 19.00’da COP31 Kongre Merkezi Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğündeki buluşmada Şoray, Yeşilçam döneminde filmlerin nasıl çekildiğini, setlerde kaynakların nasıl değerlendirildiğini ve dönemin film yapım anlayışını kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaşacak.

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        Bir döneme damgasını vuran filmleri ve unutulmaz karakterleriyle kuşakların hafızasında yer edinen Türkan Şoray’ın anlatımıyla Yeşilçam’ın üretim kültürü, bugünün sürdürülebilir sinema arayışlarıyla birlikte yeniden değerlendirilecek. Söyleşi, yalnızca geçmişin sinema deneyimini hatırlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya sinemasına da bir öneri sunacak: Daha iyi bir gelecek için Yeşilçam’ın film yapma biçimini yeniden keşfetmek.

        Yeşilçam’ın yıllar içinde oluşturduğu üretim kültürünü geleceğin sinema anlayışıyla buluşturmayı amaçlayan bu özel buluşma, sinemanın doğayla kurduğu ilişkiye farklı bir perspektif kazandırırken,sürdürülebilir film yapımında geçmişten alınabilecek ilhamı da gözler önüne serecek.

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        #Türkan Şoray
        #cop31
        #Yeşilçam
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