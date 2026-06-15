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        Ünlü isimler bir arada

        Sıla Türkoğlu, Hazal Subaşı, Derya Pınar Ak, Beril Pozam ve Saadet Işıl Aksoy gibi ünlü isimler düzenlenen davette buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        Ünlü isimler bir arada

        Pandora, yeni yaz koleksiyonunu düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Boğaz manzarasının eşlik ettiği geceye yoğun katılım gerçekleşti.

        Davete; Sıla Türkoğlu, Hazal Subaşı, Derya Pınar Ak, Beril Pozam, Saadet Işıl Aksoy, İpek Filiz Yazıcı, Ersin Arıcı, Buçe Buse Kahraman ve Yağmur Yüksel'in yanı sıra müzisyen Tuana Yılmaz ile açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu katıldı.

        Modaseverlerin ve influencer'ların da ilgi gösterdiği etkinlikte Su Sonia sahne performansıyla yer aldı.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Derya Pınar Ak
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