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        Haberler Magazin Veda Yurtsever: Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor

        Veda Yurtsever: Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor

        Veda Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybeden meslektaşı Serhat Kılıç'ın Ankara'daki cenaze törenine dizi çekimleri nedeniyle katılamayacağını belirterek duygusal bir veda mesajı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        "Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor"

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cansız bedeni, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından cumartesi günü evinde bulunmuştu.

        Ölümü şüpheli bulunan Kılıç için geçtiğimiz gün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Sanatçı dostları ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlanan Kılıç, bugün memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Veda Yurtsever, sosyal medya hesabından Emre Karayel, Mahir İpek ve Serhat Kılıç ile birlikte yer aldıkları eski bir fotoğrafı paylaştı.

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        "BUGÜN SENİ SADECE UĞURLAMAK İSTİYORUM"

        Dizi çekimleri nedeniyle cenaze töreninde yer alamadığını belirten Yurtsever, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Bugün Ankara'da seni toprağa veriyorlar; ben setteyim... Kendimi, "Anneni de gömemedin aynı sebeple..." deyip teselli ediyorum. Ankaralı mutlu çocuklardık; Erdem mi fotoğrafı çeken, hatırlamıyorum, çok güldüğümüz günlerden biri muhakkak. Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor bugün sonsuzluğa; eşi benzeri olmayan enerjisi, yeteneği ve neşesiyle... Güle güle, kendisine daha geniş bir oyun alanı verilseydi dünyanın her tarafında alkışlanacağına inandığım Serhat Mustafa Kılıç; güle güle Serji... Bugün seni sadece uğurlamak istiyorum, yoksa yazacaklarım bitmedi.

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        #oyuncu
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