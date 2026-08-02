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        Haberler Dünyadan Vin Diesel: Hâlâ senaryoya ağlıyorum

        Vin Diesel: Hâlâ senaryoya ağlıyorum

        'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 11'incisine hazırlanan Vin Diesel, "On yıllardır okuduğum en iyi senaryo. Hâlâ ağlıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        "Hâlâ ağlıyorum"

        Vin Diesel, 11'inci 'Hızlı ve Öfkeli' filminin senaryosuna övgüler yağdırdı. Diesel, "Michael Lesslie'nin 'Fast Forever' senaryosunu az önce okudum. On yıllardır okuduğum en iyi senaryo. Hâlâ ağlıyorum" dedi.

        Diesel, bu sosyal medya paylaşımını, 25'inci yıl dönümü için 21 Ağustos'ta sinemalara dönecek olan orijinal 'Hızlı ve Öfkeli' filminin fragmanıyla birlikte yaptı. Filmde Diesel'in yanı sıra merhum 2013'te hayatını kaybedecek Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yue ve Chad Lindberg rol almıştı. Film, dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde ederek uzun soluklu aksiyon serisinin başlangıcını yapmıştı.

        Diesel, Instagram paylaşımında 'Fast Forever'ın orijinal filmle bir bağlantısı olacağına dair de ipucu vererek, "Bu yaz ilk filmi sinemalarda izlediğiniz için Tanrı'ya şükredeceksiniz" dedi.

        'Fast Forever', Mayıs 2023'te vizyona giren ve dünya çapında 704 milyon dolar hasılat elde eden 'Fast X' filminden sonra aksiyon serisinin en yeni filmi. 'Fast Forever'ın yönetmenliğini, 'The Transporter' ve 'The Incredible Hulk' filmleriyle tanınan Louis Leterrier üstleniyor.

        'Fast Forever' filmi 17 Mart 2028'de sinemalarda gösterime girecek.

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