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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli'den hastane paylaşımı

        Yasemin Şefkatli'den hastane paylaşımı

        Yasemin Şefkatli, rahatsızlanan eşi İdo Tatlıses'in hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şefkatli, gönderisine "Virüslü kocam" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        Yasemin Şefkatli'den hastane paylaşımı

        2021 yılında nikâh masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

        Aile hayatlarından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla dikkat çekti.

        Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in hastane odasında çekilen bir fotoğrafını "Virüslü kocam" notuyla yayınlayarak rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduklarını açıkladı.

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        #Yasemin Şefkatli
        #ido tatlıses
        #etiket
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