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Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün 2022? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Magnum çekilişi ile ilgili arayışlar başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce kişinin katılım gösterdiği çekilişe ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün, büyük ödül ne ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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  • Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün 2022? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

    Magnum çekilişi 2022 için artık nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanından onlarca vatandaşımızın şansını deneyeceği çekilişle ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik! 
  • Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün 2022? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

    MAGNUM ÇEKİLİŞİ BÜYÜK ÖDÜL NE?

    Magnum çekilişinde bu yıl 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil kazanacak.
  • Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün 2022? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

    MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    12 Ekim 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
  • Magnum çekilişi ne zaman, hangi gün 2022? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

    MAGNUM KAZANANLAR LİSTESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 

    Kazanan talihliler 15 Ekim 2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacağı belirtildi.

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