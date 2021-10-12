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Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklanıyor... 2021 Magnum çekiliş sonuçları sorgula

Magnum Porsche çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek Magnum Porsche çekilişinde kazananlar belli olacak.

Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklanıyor... 2021 Magnum çekiliş sonuçları sorgula

Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? sorusu heyecanla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek. Kazananlar 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum resmi istesinden açıklanacak.

TALİHLİLER NELER KAZANACAK?

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş kazanacak.

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