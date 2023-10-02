Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu ne? Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları kimler? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yerli komedi filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile Kanal D ekranlarında buluşacak. İşte, Mahalleden Arkadaşlar konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar...

90’lı yılları anlatan Mahalleden Arkadaşlar filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kanal D yayın akışında yer alan Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte, 2022 yapımı komedi filmi Mahalleden Arkadaşlar oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ KONUSU

90’lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan Mahalleden Arkadaşlar, küçük bir mahallede yaşayan Selçuk adındaki bir çocuğun hayatına odaklanıyor. İdolü olarak gördüğü İsmet’in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR OYUNCULARI KİMLER?

Mahalleden Arkadaşlar filmi oyunları arasında Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat polat Güler, Şahin Kendirci gibi başarılı isimler yer alıyor.

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