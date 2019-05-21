Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre ABD’de geçen yıl 16 Mayıs'ta karara bağlanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davada, Halk Bank’a önemli miktarda para cezası verildiğine dair sosyal medya paylaşımı yaptı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Yaklaşık 2 hafta tutuklu kalan İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu(YİK) üyesi Kerim Yılmaz hakkında “itibarın zedelenmesi” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.

“BANKA ZOR DURUMDA KALDI”



Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Kerim Yılmaz katılmadı. Yılmaz’ı avukatları temsil etti. Davaya müşteki Halk Bank avukatları katıldı. Halk Bank’ın avukatları, bankayla ilgili yapılan paylaşımın binlerce kişi tarafından retweet edildiğini ve bu nedenle bankanın yüzbinlerce kişi karşısında zor durumda kaldığını söyledi. Yılmaz’ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

“VAR OLAN HABERİ PAYLAŞTI”



Kerim Yılmaz’ın avukatı ise asıl itibarı zedelenen kişinin müvekkili olduğunu belirterek, “Kendisi avukattır. Evinde Cumhuriyet Savcısı olmadan arama yapılmıştır. Tweetinde de 4.9 milyar yazacağına 49 milyar doları sehven yazmıştır. Konuyla ilgili daha önce yapılan paylaşımlar da vardır. Var olan bir haberi paylaşmıştır” dedi.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI KARARI



Mahkeme hakimi Ertuğrul Şahin davayı karara bağladı. Kerim Yılmaz’ın “itibarın zedelenmesi” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, 10 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca 16 bin 660 TL adli para cezasına da hükmetti. Mahkeme 5 yıl süreyle cezanın ertelenmesini de kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kerim Yılmaz'ın 24 Mayıs 2018 tarihinde twitter hesabından Halk Bankası A.Ş.'ye yönelik gerçeğe aykırı ve panipülatif paylaşım yaptığı belirtildi. Şikayetçi bankanın internet ve elektronik bilgi iletişim araçları ile itibarını kırabilecek, şöhretine yada servetine zarar verebilecek asılsız haber yaydığı ve bu şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na mahalefet ettiği kaydedildi. Yılmaz'ın “itibarın zedelenmesi” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.