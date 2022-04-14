Yedinci Koğuştaki Mucize, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var, Özgür Dünya, Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi ve Muzize Doktor gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.