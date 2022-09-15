MAHKUM 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı travmatik sürecin sonucunda inzivaya çekilen Fırat Bulut, cübbesini asıp sadece kızıyla ilgilenmeye karar vermiştir. Şehrin bazı yerlerinde Barış Yesari maskesi ile işlenen cinayetler, devleti harekete geçirir. Barış’ı kutsallaştırmaya çalışan bu psikopatlarla mücadele edebilecek tek kişi Fırat Bulut’tur. Fırat, bu teklifleri reddeder. Ta ki ölü olarak bilinen Barış’ın bu şehirde nefes aldığını öğrenene kadar… Geri dönecektir. Ama cübbesiz, prosedürsüz ve seçili insanlardan kuracağı özel ekibiyle...

Ölümler ve büyük ızdırapların içinden sıyrılıp gelen, yeniden doğduğuna inanan Barış Yesari, bambaşka biri olarak döner şehre. Artık amacı sadece kendi intikamı değil, ruhu öldürülmüş herkesin intikamını almaktır. Büge ve oğluyla yeni bir gelecek hayal ederken, yerin altında kurduğu mahkum ordusuyla birlikte harekete geçer. Adalet er ya da geç sağlanacaktır.

Yerin altında kendi vicdan terazisiyle adalet sağlamaya çalışan Barış, yerin üstünde toplumu bu rahatsız tiplerden korumaya çalışan Fırat… İki ezeli düşman; esas adaleti bulmak için her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.