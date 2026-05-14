        Mahmud Abbas yeniden seçildi | Dış Haberler

        Mahmud Abbas yeniden seçildi

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi'nin Ramallah kentinde düzenlediği 8. Olağan Kongresi'nde hareketin başkanlığına yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketi'nin Ramallah'ta düzenlenen 8. Olağan Kongresi'nde hareketin başkanlığı için oylama yapıldı.

        Yapılan oylamada Abbas, delegelerin oy birliğiyle yeniden hareketin başkanı olarak seçildi.

        Ramallah’taki Filistin Başkanlık Merkezi’nde bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan kongreye Gazze Şeridi, Kahire ve Beyrut’tan katılımcılar çevrim içi olarak sürece dahil oluyor.

        Hazırlık komitesinin açıklamasına göre kongreye yaklaşık 2 bin 580 delege katılıyor; bunların 1600’ü Ramallah’ta, 400’ü Gazze’de, 400’ü Kahire’de ve 200’ü Beyrut’ta bulunuyor.

        Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat’ın 2004 yılında vefatının ardından Fetih’in başkanlığını devralan Abbas, 2016’daki 7. kongrede de yeniden seçilmişti. Abbas, 2005’te Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Ulusal Yönetimi başkanlığına da getirilmişti.

        *Fotoğraf: Filistin Devlet Başkanlığı - AA

