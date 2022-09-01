‘YEK’ sergisi Trump Art Gallery’de



Son dönemde çalışmalarını portreler üzerine yoğunlaştıran sanatçı Mahmut Can Akagündüz, ‘YEK’ isimli sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Resimde portrelerin anlatım gücünün yüksek olduğunu düşündüğünü belirten Akagündüz şöyle devam ediyor: “Bir ifade ya da ifadesizlik birçok şeyi anlatabilir. Portrelerde; çizgi, nokta, boşluk ya da doluluk hepsinin bir görevi vardır. Portrelerdeki geleneksel motifler sadece estetik yanı ile değil resme kattığı anlam ile de ele alınıyor. Motiflerin ana formlarını bozmadan modern sanatla bütünleştirerek etnik portreler sunuluyor”.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Eylül’e tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.