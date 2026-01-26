Mahmut Nedim Akülke: Dünyanın en güzel organizasyonlarından birine imza atacağız

Türkiye, kış sporlarında dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde Rize’nin Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Dev organizasyon HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rize'de yapılacak olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde HT Spor'da yayınlanacak!



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: Kış sporlarında dünyanın en güzel organizasyonlarından birine imza atacağız. HT Spor aracılığı ile Handüzü Yaylası'nı, beyazın…

HT Spor ekranlarındaki Kürsü programına konuk olan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun Rize ve Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Handüzü Yaylası’nda yaklaşık 2–2,5 metre kar kalınlığı bulunduğunu belirten Akülke, kış sporları açısından çok güçlü bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

📺 Kürsü



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: Rize'de Handüzü'nü anlatıyoruz ama Rize'de Kaçkarlar diye bir realite var. Farklı destinasyonlarında kış sporlarının tamamını yapabiliriz. Rize'nin kış sporlarında bir merkez olma yolunda önemli bir adım olacağına inanıyorum.



▶️… pic.twitter.com/39MyVyhOf5 — HT Spor (@HTSpor) January 26, 2026

Akülke, Handüzü’ne ulaşım konusuna da dikkat çekerek, yaylaya çıkan yolun Karayolları ağına alındığını ancak hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi gerektiğini ifade etti. Handüzü’nün bir kayak merkezi haline gelebilmesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin şart olduğunu belirten Akülke, artık anlatacak bir hikayemiz değil, anlatacak bir gerçeğimiz olduğunu dile getirdi.

Rize’nin yalnızca Handüzü ile sınırlı olmadığını vurgulayan Akülke, Kaçkarlar gerçeğine dikkat çekti. Bölgedeki farklı destinasyonlarda kış sporlarının tamamının yapılabileceğini söyleyen Akülke, bu organizasyonun Rize’nin kış sporlarında bir merkez olma yolunda önemli bir adım olacağına inandığını ifade etti.

📺 Kürsü



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Turizmi Şurası'nı gerçekleştirdi. Bu şurada özellikle Rize'nin alternatif turizm destinasyonlarını geliştirmek ve farklı branşlarda spor etkinliklerini Rize'ye ve ülkemizin…

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Rize'de yapılmasını sağlayan unsurlara da değinen Akülke, Rize Havalimanı'na olan yaklaşık bir saatlik mesafenin katılımı artıracağını söyledi. Kar kalınlığı ve doğal şartların organizasyon için son derece elverişli olduğunu vurguladı. Akülke, Türkiye'de sporun gelişimine verilen destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, son 25 yılda spor tesisleşmesi ve sporcuya verilen desteklerin çok büyük katkı sağladığını dile getirdi. Türkiye'nin doğal zenginliklerine de dikkat çeken Akülke, denizden kayağa, mağaracılıktan snowboarda kadar birçok sporun yapılabildiğini ancak pahalı branşlarda daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu noktada sadece devlet desteğinin yeterli olmayacağını, özel sektörün de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.



TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: En büyük teşekkürü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmemiz gerekir. Yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de spor tesisleşmesine ve sporcuya inanılmaz katkılar sağladı.



Dünyanın en iyi snowcross sporcularının Rize'de olacağını belirten Akülke, organizasyonun HT Spor aracılığıyla Handüzü Yaylası'nı ve beyazın maviyle buluşmasını tüm dünyaya göstereceğini söyledi.