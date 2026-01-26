Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Mahmut Nedim Akülke: Dünyanın en güzel organizasyonlarından birine imza atacağız - Diğer Haberleri

        Mahmut Nedim Akülke: Dünyanın en güzel organizasyonlarından birine imza atacağız

        Rize'de yapılacak olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde HT Spor'da yayınlanacak. Organizasyon öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, HT Spor'a konuk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Spor turizmi vizyonunda önemli bir organizasyon"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, kış sporlarında dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde Rize’nin Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Dev organizasyon HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        HT Spor ekranlarındaki Kürsü programına konuk olan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun Rize ve Türkiye için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Handüzü Yaylası’nda yaklaşık 2–2,5 metre kar kalınlığı bulunduğunu belirten Akülke, kış sporları açısından çok güçlü bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

        REKLAM

        Akülke, Handüzü’ne ulaşım konusuna da dikkat çekerek, yaylaya çıkan yolun Karayolları ağına alındığını ancak hızlı bir şekilde rehabilite edilmesi gerektiğini ifade etti. Handüzü’nün bir kayak merkezi haline gelebilmesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin şart olduğunu belirten Akülke, artık anlatacak bir hikayemiz değil, anlatacak bir gerçeğimiz olduğunu dile getirdi.

        Rize’nin yalnızca Handüzü ile sınırlı olmadığını vurgulayan Akülke, Kaçkarlar gerçeğine dikkat çekti. Bölgedeki farklı destinasyonlarda kış sporlarının tamamının yapılabileceğini söyleyen Akülke, bu organizasyonun Rize’nin kış sporlarında bir merkez olma yolunda önemli bir adım olacağına inandığını ifade etti.

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın Rize’de yapılmasını sağlayan unsurlara da değinen Akülke, Rize Havalimanı’na olan yaklaşık bir saatlik mesafenin katılımı artıracağını söyledi. Kar kalınlığı ve doğal şartların organizasyon için son derece elverişli olduğunu vurguladı.

        Akülke, Türkiye’de sporun gelişimine verilen destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, son 25 yılda spor tesisleşmesi ve sporcuya verilen desteklerin çok büyük katkı sağladığını dile getirdi. Türkiye’nin doğal zenginliklerine de dikkat çeken Akülke, denizden kayağa, mağaracılıktan snowboarda kadar birçok sporun yapılabildiğini ancak pahalı branşlarda daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu noktada sadece devlet desteğinin yeterli olmayacağını, özel sektörün de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.

        Dünyanın en iyi snowcross sporcularının Rize’de olacağını belirten Akülke, organizasyonun HT Spor aracılığıyla Handüzü Yaylası’nı ve beyazın maviyle buluşmasını tüm dünyaya göstereceğini söyledi.

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 31 Ocak–1 Şubat tarihlerinde Rize Handüzü Yaylası’ndan HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti

        Çorum'da 40 yaşındaki vatandaş, hayvanlar için yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek düştüğü makinede hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor