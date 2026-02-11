Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı
TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan bakanların yemin töreninde milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan bakanların TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreninde AK Parti ile CHP’li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
Kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekilleri Gürlek’in yemin etmesine engel olmaya çalışınca AK Partili milletvekilleri de kürsüye yöneldi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.
Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Hastanesi'ne kaldırıldı.
*Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.