        Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı | Son dakika haberleri

        Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

        TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan bakanların yemin töreninde milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 21:51 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:51
        Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı
        Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan bakanların TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin töreninde AK Parti ile CHP’li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

        Kürsüyü işgal eden CHP'li milletvekilleri Gürlek’in yemin etmesine engel olmaya çalışınca AK Partili milletvekilleri de kürsüye yöneldi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

        Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisine 5 ay hapis

        Danla Biliç'i darbeden eski sevgilisi Berk Çetin, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çetin'i 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)

