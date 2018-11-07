Mahmut Tuncer'den Dua Lipa'nın halayına yorum geldi

Şarkıcı İrem Derici Dua Lipa'nın halay görüntülerine kafayı taktı. Geçen günlerde sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında çok konuşulan Dua Lipa bu defa İrem Derici'nin radarına girdi.



Derici çok konuşulan görüntüyü, halay denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan türkücü Mahmut Tuncer'e sordu ve ''Olmuş mu babo!'' şeklinde bir ifade kullandı.



Dua Lipa'nın halay videosuna kayıtsız kalmayan ve İrem Derici'nin sorusunu yanıtlayan Tuncer, şarkıcının halayını yorumladı: Sanki biraz daha çalışması gerek.

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