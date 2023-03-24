YARDIM PAKETİNİ YAĞMUR'A ULAŞTIRDI

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda yeniden deprem bölgesine gitmişti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından, "Depremin vurduğu Adıyaman'a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk, bu kez yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var" açıklamalasını yaparak, yardım çağrısında bulunmuştu.