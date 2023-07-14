Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse binmek zorunda kaldı. Kırmızıgül, bindiği minibüste yolcularla birlikte şarkı söyledi
Konser için Çeşme'ye giden Mahsun Kırmızıgül, taksi bulamayınca minibüse bindi.
Yol boyunca yolculara mini bir konser veren Mahsun Kırmızıgül, "Çeşme'de minibüste bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Kırmızıgül sonrasında, "Çeşme’de cumartesi alacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.
Ünlü isimler zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda objektiflere yansıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen isimlerden bazıları...
BADE İÇİL
Toplu taşıma ile Tarihi Yarımada'yı dolaşan Bade İşçil, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Firuzağa Camii'ni ziyaret etti.
Tramvaya binen Bade İşçil, keyifli anlarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
NÜKHET DURU
Bir dönem ABD'de tatil yapan Nükhet Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.
SELDA BAĞCAN
Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, 'Gerçek bir sanatçı', 'Yenikapı metrosunda bir dünya starı', 'Halkın sanatçısı' ve 'Egosuz yıldız' gibi yorumlar yapıldı.
EBRU YAŞAR
Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!
DİDEM SOYDAN
Didem Soydan da metro kullanan isimlerden.
EDİS
Edis Görgülü, belediye otobüsüyle seyahat ederken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye, "Dikkat dikkat! Bugün otobüste karşınıza çıkabilirim" notunu düşmüştü.
MERT FIRAT
Oyuncu Mert Fırat da İstanbul trafiğinde çareyi metroda bulan başka bir ünlü.
KEREMCEM
Keremcem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümüne yetişebilmek için her yolu denediğini takipçileriyle paylaşmıştı. Keremcem, "Trafik bile yeni bölümüne yetişmeme engel değil." demişti.
MERYEM UZERLİ
Yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...
DOĞUKAN MANÇO
Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.
ARDA TURAN
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da metroda çektiği selfie'sini Instagram hesabından paylaşmıştı.
ŞENAY AKAY
Şenay Akay da Yanikapı - Hacıosman metrosunu kullanan isimlerden.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar, fotoğrafında "Ben de izleyeyim mi yenge?" ifadelerine yer vedi.