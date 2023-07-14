Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser

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Yol boyunca yolculara mini bir konser veren Mahsun Kırmızıgül, "Çeşme'de minibüste bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırmızıgül sonrasında, "Çeşme’de cumartesi alacağım sahne öncesinde arkadaşlarımızla yemeğe çıktık. Yemekte alkol almış olan arkadaşımın aracını kullanarak onu evine bıraktık ama gecenin o saatinde otele gitmek için taksi aradık, bulamayınca minibüse bindik. Minibüse binince kısa bir şoktan sonra, çok samimi bir ortam gelişti. İnsanlar şarkı söylememi isteyince, onları kırmadım ve hep birlikte 20 dakikalık unutulmaz anlar yaşadık" ifadelerini kullandı.