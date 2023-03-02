Mahsun Kırmızıgül: Türkiye'nin başı sağ olsun

"ÇOK ACI, ÇOK"



Ardından yardımda bulunduğu bir kişi ile arasında geçen diyaloğu da aktaran ünlü şarkıcı, "Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, götürdüklerimizin karşılığıda bize bir bidon süt getirdi. Ona, 'Biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz' deyince dayı, 'Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım evlat. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün' dedi. Çok acı, çok... Bazı insanların hiçbir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur..." ifadelerini kullanmıştı.