        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Mahsus Mahal: Ruhi Su’ya Saygı' ENKA Sanat’ta

        Güvenç Dağüstün, Eylem Pelit ve Derya Alabora'yı ilk kez ENKA Oditoryumu'nda bir araya getirecek olan "Mahsus Mahal: Ruhi Su'ya Saygı" 24 Şubat Salı akşamı seyircilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 21:34 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:34
        'Mahsus Mahal: Ruhi Su'ya Saygı' ENKA Sanat'ta
        Ruhi Su’nun halkın sesiyle yoğrulmuş derin müziği, çağdaş ve özgün bir anlatılı konser formatıyla yeniden hayat buluyor. Bu özel konserde Güvenç Dağüstün, eserleri opera kökenli derinlik ve güçlü bir yorumla seslendirirken, bas gitarist ve besteci Eylem Pelit, tüm müzikal düzenlemelerini üstlendiği eserleri ilk kez yalnızca elektrik bas eşliğinde sahneye taşıyacak. Eserlerin hikâyeleri, Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Su’nun katkılarıyla özel olarak hazırlanırken, anlatı, sahnede Derya Alabora’nın sözü ve sesiyle güçlenecek. Ekrana yansıtılacak arşiv belgeleri ve görsel materyaller ise, sahnedeki anlatıyı güçlü bir hafıza katmanıyla tamamlayacak. Bu eşsiz proje, 24 Şubat Salı akşamı ilk kez ENKA Oditoyumu’nda izlenebilecek.

        Tiyatro Hemhâl’in son oyunu aynı hafta sahnede

        Tiyatro Hemhâl’in son dönemde ses getiren oyunu “En Sevdiğinden Başla”, 26 Şubat Perşembe akşamı sahneleniyor. Selen Örcan, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal’ın ortak yazarlığını üstlendiği, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyunda Barkın Sarp, Elif Aydın, Hakan Emre Ünal, Mert Yılmaz Yıldırım, Nezaket Erden ve Sudem Tiryakigil rol alıyor. Oyun, birlikte olmaya, bir arada kalmaya ve üretmeyi sürdürmeye çalışan iki genç sanatçının ilişkisini, hayata, birbirlerine ve kendilerine karşı verdikleri mücadele üzerinden anlatıyor.

        Etkinliklerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        #Enka Sanat
        #Ruhi Su
