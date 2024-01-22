Maignan'a ırkçılık yapan taraftara 5 yıl men cezası

Serie A'nın 21. haftasında oynanan ve konuk Milan'ın ev sahibi Udinese'yi 3-2 yendiği maçın ilk yarısında Milan'ın 28 yaşındaki kalecisi Maignan'a yapılan ırkçılık, ülke gündemindeki yerini koruyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Udinese tribünlerindeki diğer taraftarların sosyal medyaya koyduğu videolar sayesinde Maignan'a ırkçı hakaretler eden 46 yaşındaki bir kişi tespit edilerek 5 yıl statlardan men cezası aldı.

Söz konusu taraftarın, Fransız kaleciye yönelik "Pis zenci" ve "Buu buu" şeklinde yapılan ırkçı tezahürat öncülük ettiği kaydedildi.

Udinese kulübü ise yaptığı açıklamada, söz konusu taraftarın Udinese stadına ömür boyu alınmayacağını bildirdi.

REKLAM

Irkçı tezahüratlarda bulunan diğer taraftarların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, İtalya Serie A Lig Yönetimi Başkanı Lorenzo Casini de bu olaya karşı tutumlarının net olduğunu, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlü formunu net ve güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Ülkede Ekim 2022'de iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de ırkçı tezahüratları "menfur" olarak niteleyerek, olayın sorumluların yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi'nden ve aynı zamanda Parlamento ile İlişkiler Bakanı Luca Ciriani ise "ülkelerinde ırkçılık alarmı vermeye gerek olmadığını" savunarak, "Birkaç kişinin aptallığını genelleştirmemeliyiz." dedi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Antonio Caso ise "Şimdi futbol dünyasının herhangi bir çekingenlik göstermeden bu konuyla yüzleşmeli. Statlardaki ırkçılar için daha sert önlemler olmalı." yorumunu yaptı.

REKLAM

İtalya Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda da bugün yapılan oturumlarda başta muhalefetteki sol partiler olmak üzere Maignan’a destek belirtildi.

Ne olmuştu?

Serie A'nın 21. haftasında Udinese ile Milan arasında oynanan mücadelenin 33. dakikasında ırkçı tezahüratlara maruz kalan Milan kalecisi Mike Maignan, sahayı terk etmişti.

Fransız kaleciye destek veren Milanlı futbolcular da bir süre tünelde beklemişti.

10 dakika sonra Maignan ve takım arkadaşlarının sahaya dönmesinin ardından mücadele kaldığı yerden devam etmiş ve konuk Milan, sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Maignan’ın maruz kaldığı ırkçılık nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino da yaşanan olaya tepki göstermişti.