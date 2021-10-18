Türkiye günlerdir piyasadan toplatılan 39 ilacı konuşuyor. Aralarında ağrı kesici olarak da kullanılan pek çok ilacın bulunduğu 39 ilacın neden toplatıldığı merak konusu oldu.

MAJEZİK DUO YASAKLANDI MI?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TİTCK tarafından yayınlanan listede yer alan ilaçlardan biri de Majezik Duo oldu. Ağrı kesici olarak kullanılan Majezik'in yer almadığı listede yer alan Majezik Duo ürünleri şöyle:

Majezik Duo Topıkal Jel, 30 g,

Majezik Duo Topıkal Jel, 50 g

Majezık Duo Topıkal Sprey, 50 ml

İŞTE PİYASADA TOPLATILAN 39 İLAÇ TAM LİSTE

MAJEZİK DUO NE İŞE YARAR?

MAJEZİK DUO, romatizmal hastalıklar dahil ağnlı kas kasılmalannın semptomatik tedavisi amacıyla; Lumbalji (bel ağnsı), tortikolis (boyun tutulması) gibi omurlann dejeneratif hastahklannda, omurlann statik patolojilerinde, akut ve kronik sırt ağniannda, boyun ve kol bölgesindeki sinir ağniannda, siyatik ağnda, spor ve kaza yaralanmalanndaki ezilme, burkulma, gerilmelerde, ameliyat sonrası görülen ağnlı sendromlarda kullanılır.