        Haberler Gündem Yargı Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptı: Eski generalin cezası kesinleşti | Son dakika haberleri

        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptı: Eski generalin cezası kesinleşti

        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'a verilen ceza kesinleşti. Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapması nedeniyle 11 yıl 6 ay hapis cezası alan Eski Tuğgeneral Bilal Çokay'a verilen ceza, Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay'ın onama kararında Çokay'ın makam arabasında göçmenlere ait parmak izinin tespit edildiği belirtilerek dijital delillerde kaçakçılığa dair suç unsurunun olduğu ifade edildi. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 02.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:22
        Kaçakçı eski generale hapis cezası
        Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çokay, Ankara'da gözaltına alınmış, Şanlıurfa'ya getirilmişti.

        Soruşturmanın ilerlemesiyle bir astsubay ve iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar üzerine Çokay, 28 Haziran 2024 tarihinde Akçakale'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        11 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Soruşturma kapsamında Tuğgeneral Çokay'ın "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu yargılanan Bilal Çokay, ilk derece mahkemesi tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İSTİNAF İNCELEMESİNDE CEZA HUKUKA UYGUN BULUNDU

        Kararın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

        GÖÇMENLERİN PARMAK İZLERİNE RASTLANILDI

        Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. 11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti. Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.

        KAÇAKÇILIĞA İLİŞKİN SUÇ UNSURU BELİRLENDİ

        Yargıtay'ın gerekçeli kararında; Bilal Çokay'ın emir astsubayında 90 bin lira haksız elde edilen para bulunduğu ve telefon görüşmelerinde kaçakçılığa ilişkin suç unsurunun belirlendiği aktarıldı.

        RÜTBESİ SÖKÜLMÜŞTÜ

        Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte emekliliğe sevk edilen Tuğgeneral Bilal Çokay, Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası almış, rütbesi sökülmüştü.

