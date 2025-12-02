Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptı: Eski generalin cezası kesinleşti

Dönemin Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, "makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı" iddiasıyla 2024 yılında Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çokay, Ankara'da gözaltına alınmış, Şanlıurfa'ya getirilmişti.

Soruşturmanın ilerlemesiyle bir astsubay ve iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ile elde edilen yazışmalar üzerine Çokay, 28 Haziran 2024 tarihinde Akçakale'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturma kapsamında Tuğgeneral Çokay'ın "göçmen kaçakçılığı yapmak" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu yargılanan Bilal Çokay, ilk derece mahkemesi tarafından 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF İNCELEMESİNDE CEZA HUKUKA UYGUN BULUNDU

Kararın istinaf incelemesini yapan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı hukuka uygun buldu.

GÖÇMENLERİN PARMAK İZLERİNE RASTLANILDI

Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanan karar, temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. 11 yıl 6 ay hapis cezasını onayan ilgili ceza dairesi gerekçeli kararında; komutanın makam arabasında göçmenlerin parmak izlerine rastlanıldığını ifade etti. Araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirtti.