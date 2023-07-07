Cinayete teşebbüs! Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği makas faciasından sonra bir dehşet daha kameraya yansıdı. İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda otoyolda makas atan sürücü, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi. Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi