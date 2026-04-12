        Makas faciası! Kamyon devrildi: 7 Yaralı

        Makas faciası! Kamyon devrildi: 7 Yaralı

        Bayrampaşa'da trafikte makas atan otomobilin kontrolden çıkarak kamyon ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon devrildi, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Makas faciası! Kamyon devrildi: 7 Yaralı

        Bayrampaşa'da trafikte makas atan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aynı istikamette seyreden kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada yaralanan 1'i çocuk 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Metris Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamette ilerleyen kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, araçlarda sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i çocuk 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araç geçişi kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Siirt'te 50 metrelik köprü kirişi, kavşakta takılı kaldı; yol 8 saat kapandı

        SİİRT'te yapımı süren viyadük projesi için kente getirilen dev köprü kirişi, yüklendiği TIR'ın dönüşü sırasında kavşakta takılı kaldı. Yol tamamen kapanırken, 8 saatlik operasyon sonucu kiriş ekipler tarafından kaldırıldı.(DHA)

