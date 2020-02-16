Survivor Makbule Karabudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor 2020'nin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Hem ebelik hem de plates eğitmenliği yapan Makbule Karabudak "Bugüne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum" diyerek Survivor 2020 için iddialı olduğunu gösteriyor. İşte, Makbule Karabudak hakkında merak edilenler...

SURVİVOR MAKBULE KARABUDAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1992 İstanbul doğumlu olan Makbule Karabudak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünden mezun oldu. Evli olan genç yarışmacı son 2 yıldır ebelik yapıyor. Aynı zamanda plates eğitmenliğide yapıyor.