Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken makyaj yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ise günlük hayatta sıkça yapılan bazı alışkanlıklar, oruç açısından sorgulanmaya başlanır. Bunlardan biri de özellikle kadınlar tarafından merak edilen makyaj yapmak konusu… Günlük yaşamda dış görünümüne özen gösteren birçok kişi, Ramazan ayında da bu alışkanlıklarını sürdürmek ister. Ancak oruç ibadeti sırasında yapılan makyajın oruca etkisi olup olmadığı sıkça gündeme gelir. Özellikle işe giden ya da sosyal hayatına devam eden kişiler tarafından makyaj yapmak orucu bozar mı sorusunun cevabı araştırılır. Bu noktada Diyanet’in açıklamaları, konunun dini açıdan doğru şekilde anlaşılması açısından önemli bir rehber niteliği taşır.

Oruç Tutmak

Oruç tutmak, sahurun tamamlanmasının ardından imsak vaktinin girmesiyle başlayan ve iftar vaktine kadar devam eden bir ibadettir. Bu süre zarfında oruçlu kişinin yeme ve içmeden uzak durması gerekir. Sahur, oruca hazırlık yapılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilirken imsak, orucun fiilen başladığı zamanı ifade eder. İftar ise gün boyu tutulan oruç ibadetinin sona erdiği vakittir. Oruç tutmak yalnızca aç ve susuz kalmak anlamına gelmez. Aynı zamanda sabır, irade ve nefsi kontrol etmeyi amaçlayan manevi bir boyut taşır. Bu nedenle orucu bozar mı sorusu yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir. Gün içinde istemeden yapılan davranışlar ile bilinçli şekilde sürdürülen fiiller arasında fark vardır. Makyaj yapmak, bu bağlamda değerlendirilmesi gereken günlük alışkanlıklardan biridir ve orucun geçerliliği açısından ayrı bir başlık altında ele alınır.

Orucu Neler Bozar? Orucu neler bozar konusu, İslam fıkhında açık ve net ölçütlerle belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu fiillerin ortak özelliği, dışarıdan alınan bir maddenin bilerek mideye ulaşmasıdır. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması ve sigara içilmesi gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Bu noktada cilt üzerine uygulanan ürünler ayrı bir yerde durur. Krem, losyon, parfüm ya da makyaj malzemeleri gibi ürünler, doğrudan mideye ulaşmadığı sürece orucu bozan unsurlar arasında yer almaz. Ancak bu ürünlerin ağız, burun ya da boğaz yoluyla vücuda girip girmediği önemlidir. Bu nedenle makyaj yapmak, orucu bozan fiillerle doğrudan ilişkilendirilmez ancak uygulama şekli ile ilgili bazı detaylar ayrı bir başlık altında ele alınabilir… Makyaj Yapmak Orucu Bozar mı? Ramazan ayında sıkça sorulan sorulardan biri de makyaj yapmak orucu bozar mı sorusudur. Günlük hayatta kullanılan fondöten, pudra, allık, rimel ve ruj gibi ürünler cilt yüzeyine uygulanır. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, cilt üzerinden uygulanan bu tür ürünler, mideye ulaşmadığı sürece orucu bozar mı sorusuna olumsuz cevap verilmesine neden olur. Yani bu sorunun cevabı makyaj yapmak orucu bozmaz şeklinde olacaktır. Ancak burada özellikle dudak ürünleri ayrı bir değerlendirmeye alınır. Çünkü oruç mideye katı ya da sıcı bir maddenin gitmemesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle ruj dudağa uygulandığı için kafa karıştırıcı oılabilir. Ruj ya da dudak parlatıcısı gibi ürünlerin yalanması ya da ağız içine karışması durumunda, oruç açısından sakıncalı bir durum oluşabilir. Bu nedenle makyaj yapmak, genel anlamda orucu bozmaz ancak kullanılan ürünlerin ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bu hassasiyet, orucun manevi yönünü korumak açısından önemlidir.