Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Giriş: 06.02.2019 - 11:12 | Güncelleme:  

Volkswagen'in Türkiye'de en çok satılan modeli Passat makyajlandı. Dış tasarımında sınırlı değişikliğin yapıldığı d-segment sedan modelde, asıl yeniliğin ise teknoloji tarafında yapıldığı görülüyor. Otomobilin iç mekanındaKİ değişikler ise Passat'ı Arteon'a yaklaştırmış durumda. Markadan yapılan açıklamada, makyajlı Passat'ın mayıs ayında ön satışına başlanacağı kaydedildi

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    Volkswagen'in  d-segment sedanı Passat makyajlandı. 

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    Otomobilin dış tasarımında, modelin önceki jenerasyonlarında gerçekleşen kadar büyük bir makyaj operasyonuna gidilmediği fark ediliyor. 

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    Otomobilin asıl yeniliği ise teknoloji tarafında yapılmış durumda. Bu kapsamda, Volkswagen sürüş asistan sistemlerinini adı makyajla birlikte IQ.Drive olarak adlandırılmaya başlandı 

     

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    Passat'ta da yer verilen sistem, saatte 210 kilometre hıza kadar kısmi otonom sürüşe izin veriyor. Makyajlı Passat'ın, söz konusu özelliği sunan ilk Volkswagen modeli olduğu açıklandı. 

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    Bunun yanı sıra, Toureg'te karşımıza çıkan LED matrix farlara Passat'ta da yer verildiği bildirildi.

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    Passat'ın iç mekanında yapılan değişikliklere bakıldığında, Arteon ile benzerliğin artırıldığı fark ediliyor. 

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    Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi. 

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    Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi. 

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    Alman markanın geliştirdiği dijital platform Volkswagen We'de, yeni Passat ile birlikte tanıtılan bir diğer yenilik oldu. 

  • 10Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak
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    Tüm servis geliştiricilere açık olan sistem, kullanıcılara üçüncü çeşitli mobilite çözümlerini sunmayı hedefliyor. 

  • 11Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak
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    Otomobilin kaputunun altında da bir dizi değişikliğe gidildi.

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    Buna göre, 'Evo' ismini alan 2 litrelik 150 beygir gücündeki dizel motorun, emisyon değerinin 10 g/km kadar azaltıldığı bildirildi. 

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    1.4 litrelik benzinli motor yerini 1.5 TSI üniteye bırakırken,  1.6 TDI'ın güvü değişmedi  ve 120 bg olarak kaldı. 

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    Ürün gamındaki tüm motorların ise Euro 6d normlarını karşıladığı da açıklandı. 

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    Makyajlı Passat'ın ön satışlarının Mayıs ayında başlayacağı bilgisi verildi. 

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  • 19Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak
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