Volkswagen'in d-segment sedanı Passat makyajlandı.
Otomobilin dış tasarımında, modelin önceki jenerasyonlarında gerçekleşen kadar büyük bir makyaj operasyonuna gidilmediği fark ediliyor.
Otomobilin asıl yeniliği ise teknoloji tarafında yapılmış durumda. Bu kapsamda, Volkswagen sürüş asistan sistemlerinini adı makyajla birlikte IQ.Drive olarak adlandırılmaya başlandı
Passat'ta da yer verilen sistem, saatte 210 kilometre hıza kadar kısmi otonom sürüşe izin veriyor. Makyajlı Passat'ın, söz konusu özelliği sunan ilk Volkswagen modeli olduğu açıklandı.
Bunun yanı sıra, Toureg'te karşımıza çıkan LED matrix farlara Passat'ta da yer verildiği bildirildi.
Passat'ın iç mekanında yapılan değişikliklere bakıldığında, Arteon ile benzerliğin artırıldığı fark ediliyor.
Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi.
Otomobilin multimedya sistemi de elden geçirilirken, doğal ses kontrolü, internet servisleri, web uygulamaları gibi seçeneklerin sunulacağı kaydedildi.
Alman markanın geliştirdiği dijital platform Volkswagen We'de, yeni Passat ile birlikte tanıtılan bir diğer yenilik oldu.
Tüm servis geliştiricilere açık olan sistem, kullanıcılara üçüncü çeşitli mobilite çözümlerini sunmayı hedefliyor.
Otomobilin kaputunun altında da bir dizi değişikliğe gidildi.
Buna göre, 'Evo' ismini alan 2 litrelik 150 beygir gücündeki dizel motorun, emisyon değerinin 10 g/km kadar azaltıldığı bildirildi.
1.4 litrelik benzinli motor yerini 1.5 TSI üniteye bırakırken, 1.6 TDI'ın güvü değişmedi ve 120 bg olarak kaldı.
Ürün gamındaki tüm motorların ise Euro 6d normlarını karşıladığı da açıklandı.
Makyajlı Passat'ın ön satışlarının Mayıs ayında başlayacağı bilgisi verildi.
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