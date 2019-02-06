Makyajlı Passat mayıs ayında satışa çıkacak

Volkswagen'in Türkiye'de en çok satılan modeli Passat makyajlandı. Dış tasarımında sınırlı değişikliğin yapıldığı d-segment sedan modelde, asıl yeniliğin ise teknoloji tarafında yapıldığı görülüyor. Otomobilin iç mekanındaKİ değişikler ise Passat'ı Arteon'a yaklaştırmış durumda. Markadan yapılan açıklamada, makyajlı Passat'ın mayıs ayında ön satışına başlanacağı kaydedildi