Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan açıklamalarda bulunuyor



Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontral altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma d urumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

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