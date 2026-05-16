        Malatya'da 5 ilden antikacılar sergi açtı

        Malatya'da 5 ilden antikacıların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı

        Malatya'da 5 ilden antikacıların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. Malatya Antikacılar ve Pazarcılar Derneği Başkanı Bayram Çavaş, antikacıların ürünleri mezat salonlarında sergilediklerini, salonların yetersiz kaldığını hissettikleri için sergi açtıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 16:12 Güncelleme:
        1

        Malatya Kongre Kültür Merkezi bahçesinde 5 ilden antikacıların ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        2

        Sergide, tarihi değeri bulunan gümüş eşyalar, tespihler ile Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet'in ilk dönemine ait ürünler yer alıyor.

        3

        Malatya Antikacılar ve Pazarcılar Derneği Başkanı Bayram Çavaş, antikacılığın bir kültürel faaliyet olduğunu insanlara göstermek için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

        4

        Antikacıların ürünleri mezat salonlarında sergilediklerini, salonların yetersiz kaldığını hissettikleri için sergi açtıklarını anlatan Çavaş, "İlk kez açık alanda sergi açıyoruz. Malatya, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Elazığ'dan sergiye katılan arkadaşlarımız var. Tezgah açarak bize onur verdiler. Bu tür sergiler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmıyor. İlkini yapalım ve insanları antikaya teşvik edelim anlayışıyla yapıldı" dedi.

        5

        Bayram Çavaş, "Bundan sonra daha güzel projelerimiz olacak. Antika Çarşısı ve Pazarı projemiz var. Türkiye'nin her yerinden gelecek insanları mallarını pazarlayabilecekleri çarşı ve pazarı valilik ve belediyenin desteğiyle açacağız. Şu an 70 stantta yaklaşık 15 bin ürün var. Ürünlerin çoğunluğu küçük objeler. Osmanlı dönemine, Cumhuriyet'in ilk dönemine ait tarihi değeri olan ürünler. Bakır, bronz, gümüş, tespih ve kehribar gibi çeşitli ürünler var. Ürün yelpazemiz çok geniş" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
