Bayram Çavaş, "Bundan sonra daha güzel projelerimiz olacak. Antika Çarşısı ve Pazarı projemiz var. Türkiye'nin her yerinden gelecek insanları mallarını pazarlayabilecekleri çarşı ve pazarı valilik ve belediyenin desteğiyle açacağız. Şu an 70 stantta yaklaşık 15 bin ürün var. Ürünlerin çoğunluğu küçük objeler. Osmanlı dönemine, Cumhuriyet'in ilk dönemine ait tarihi değeri olan ürünler. Bakır, bronz, gümüş, tespih ve kehribar gibi çeşitli ürünler var. Ürün yelpazemiz çok geniş" ifadelerini kullandı.