        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 22:38 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:38
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş, 340 sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ele geçirmiş ve 14 zanlıyı yakalamıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Fotoğraf: AA

