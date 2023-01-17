AA

Malatya'da 5 aylık hamile eşini silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası K.K (33) ile eşi E.K (30) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda K.K, eşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

5 AYLIK HAMİLE KADIN, OLAY YERİNDE ÖLDÜ Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.