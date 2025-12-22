Malatya'da otomobilin köprüden uçtuğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.İ. ile Selaha Kutlu (58) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralılardan Selaha Kutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.