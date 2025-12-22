Habertürk
        Son dakika: Malatya'da korkunç kaza! Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'da korkunç kaza! Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        Malatya'da otomobilin köprüden uçtuğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:06
        Otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
        Malatya'da otomobilin köprüden uçtuğu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.İ. ile Selaha Kutlu (58) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralılardan Selaha Kutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

