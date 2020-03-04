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Malatya'da üniversite öğrencileri yurt ışıklarıyla 'TSK' ve 'İDLİB' yazarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na ışıklı destek verdi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, üniversite öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek amacıyla yurtlardaki odalarının ışıkları ile "TSK" ve "İDLİB" yazdı.

Battalgazi Yurt Müdürlüğü’ndeki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtlardaki odalarının ışıkları ile "TSK" yazarak, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Türk bayrağı açan öğrenciler, İstiklal Marşı’nı okudu.

Eşref Bitlis Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler ise odalarının ışıklarıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Kahraman Türk Ordusu için "İDLİB" yazdı.