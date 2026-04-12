Malatya'da traktör kazasında yaralanan Uğurcan, 15 günlük yaşam savaşını yitirdi
Malatya'da meydana gelen kazada, Gaffar Kaya'nın kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada Gaffar Kaya ile kuzeni Uğurcan Kaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Uğurcan Kaya, 15 gün sonra hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi sürüyor
Giriş: 12.04.2026 - 16:23
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp yaralanan 2 kuzenden Uğurcan Kaya (26), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.
TRAKTÖRÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre kaza; 28 Mart günü öğle saatlerinde Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Gaffar Kaya'nın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Gaffar Kaya ile yanındaki kuzeni Uğurcan Kaya yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Kuzenlerden Uğurcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Gaffar Kaya'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ