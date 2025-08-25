Habertürk
        Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Güncel haberler

        Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

        Malatya'da polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda 16 bin 385 adet sentetik uyuşturucu hap ve 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 23:42 Güncelleme: 25.08.2025 - 23:42
        Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yürütülen faaliyetler kapsamında şüphe üzerine durdukları 2 kişi üzerinde ve çantalarında arama yaptı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 16 bin 385 adet sentetik uyuşturucu hap ve 34 bin 75 TL nakit para ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

        SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de silah ticareti ve temini yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik takip sonrası durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan ekipler; çanta içerisine gizlenmiş 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

        Her iki operasyona ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
