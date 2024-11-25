Malatya'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Malatya'da okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Malatya'da okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 25 Pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya'da eğitime ara verilmişti. Peki, "Malatya'da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Malatya'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı günü Malatya'da okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü Malatya'da ders yapılıp yapılmayacağına dair valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Malatya'da Valiliği'nden geldi. Peki, "Malatya'dayarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Malatya'daokul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.
Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
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