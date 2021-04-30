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Malatya'da yeni bir peygamber çiçeği türü keşfedildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Yama Dağı'nda bulunan peygamber çiçeği (mavi kantoron) türünün, yeni bir endemik tür olduğu bildirildi

Malatya'da yeni bir peygamber çiçeği türü keşfedildi
AA

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'ın da katıldığı TÜBİTAK projesi kapsamında 2015'te Yama Dağı'nda yapılan çalışma sırasında bulunan peygamber çiçeği incelemeye alındı.

AA'nın haberine göre Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul, Prof. Dr. Tuna Uysal ve Doç. Dr. Emrah Şirin tarafından da değerlendirilen bitkinin yeni bir tür olduğu sonucuna varıldı.

Bilimsel ismi Centaurea hekimhanensis Şirin&Yıldırım olan türün Türkçe ismi Hekimhan Gökbaşı olarak duyuruldu.

Detaylı saha ve laboratuvar çalışmalarının ardından keşif, bilimsel dergi Botanica Serbica'da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hasan Yıldırım, Türkiye'de 123'ü endemik olmak üzere toplamda 206 peygamber çiçeğinin bulunduğunu belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hekimhan Gökbaşı'nın keşfedilişi ile beraber endemik sayısı 124'e ve toplam tür sayısı da 207'ye yükseldi. Bu güzel bitki, 1 hafta önce ismine kavuştu ve bilim camiasına 'merhaba' dedi. Memleketim olan Malatya'ya yeni bir türün daha eklenmesi ayrıca büyük mutluluk verici benim için. 2 yıl önce aynı alanda Hekimhan soğanını (Allium yamadagensis Yıldırım & Ekşi) bilim dünyasına tanıtmıştık. Hekimhan'da yer alan Yama Dağı biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir nokta. Bu alan maalesef aşırı hayvan otlatma baskısında kalan bir lokasyon. Bunun için bu tarz lokal endemik türlerin nesilleri tehlike altında bulunuyor."

Peygamber çiçeğinin yeni bir türünü farklı üniversitelerden akademisyenlerin iş birliği ile bilim dünyasına kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da literatüre pek çok endemik türü kazandıran Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve çalışmada yer alan diğer akademisyenleri tebrik etti.

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