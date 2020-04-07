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Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla vatandaşların yardımına koştu.

TELEFONLA EVLERE SERVİS

Belediyenin tahsis ettiği 444 51 44 no'lu telefonunu arayan vatandaşların ihtiyaçları zabıta tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda çağrı merkezine ulaşan yaşlı bir ailenin evine giden zabıta ekibi, aileden alışveriş listesi aldı. Ardından da ihtiyaç listesindeki ürünleri alarak aileye teslim etti. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, zabıta personeline teşekkür etti.

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