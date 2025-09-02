Habertürk
        Haberler Gündem Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 38 tutuklama

        Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 38 tutuklama

        Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 20:27 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:27
        Malatya'da zehir tacirlerine büyük darbe
        Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan fiziki ve teknik takipli 28 ayrı operasyonda 1 kilo 953 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 856 adet sentetik ecza maddesi, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar maddesi, 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet ecstasy hap, 93 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

