Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu hazır bulunurken, Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI MÜTAALASINI SUNDU

Malatya Cumhuriyet Savcısı, dördüncü duruşmada mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında, ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü olarak tutuklanan Ali Rıza Üzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15, zincirleme "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 16,5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Üzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla indirimin alt sınırdan uygulanmasını istedi.

Savcı, tutuklu sanıklar Zeyyat Ağaoğlu, Abdurrahman Akyol ve Agit Murat Bark hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 13,5'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM

Savcı, tutuksuz sanıklar Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er hapis cezasıyla cezalandırılmalarını, Mesut Demirok’un ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatını istedi. Sanık ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

OLAY

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, aramada yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Üzel'in de bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.