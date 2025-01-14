Malatya'da olay, 07.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AĞZINDA CERRAHİ MASKE VARDI İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. REKLAM

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.